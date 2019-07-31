Москва, , 10:23 — REGNUM

Северный административный округ Москвы стал лидером по вводу недвижимости по итогам первого полугодия 2019 года в столице, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В САО сдали в эксплуатацию 25 объектов общей площадью более 1 млн кв. метров.

«Это самый большой показатель среди административных округов, если не считать Новой Москвы», — сказал он.

Лёвки отметил, что жильё составляет лишь треть объёма — 301,3 тыс. кв. метров. Особое внимание было уделено строительству социальных объектов.