Новосибирск, , 09:00 — REGNUM

Власти Новосибирской области решили продвигать экспортный потенциал региона через демонстрацию каталога. Каталог «Производители Новосибирской области» разработано министерством экономического развития области. Цель — продвижение экспортно-ориентированных компаний региона на новые международные рынки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Каталог выпущен на трех языках — русском, английском и китайском. В нём девять разделов, где описываются экспортно-ориентированные новосибирские организации в сферах биотехнологий, машиностроения, АПК, здравоохранения, образования, туризма и транспорта.

Как уточнили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, каталог будет распространяться на международных выставках, форумах и деловых площадках как в России, так и за рубежом. Кроме того он появится в торговых представительствах России в иностранных государствах, представительстве Новосибирской области на территории Германии и АО «Российский экспортный центр».

В регионе надеются, что это положительно скажется на развитии и расширении экспорта.

Отметим, что развитие экономики Новосибирской области сопровождается ростом валового регионального продукта. В 2017 году объём ВРП Новосибирской области составил более 1 113 млрд рублей, оборот товаров — 4,3 млрд долларов.