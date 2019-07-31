Москва, , 07:31 — REGNUM

Своё материальное положение считают средним 60% жителей России, 11% — хорошим, 28% — плохим. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Зарплата

За последние месяцы об улучшении материального положения говорят 8% опрошенных, об ухудшении — 24%. Большинство (67%) заявили, что практически не изменилось.

Надеются, что в ближайший год их материальная ситуация улучшится, 22% опрошенных, 18% прогнозируют ухудшение, 39% не ждут никаких изменений.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 14 июля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, для экономии граждане чаще всего покупали более дешёвые, чем раньше, продукты и товары (40%). Отказывались от некоторых продуктов питания, товаров, услуг и развлечений (33%).

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