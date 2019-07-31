Сеул, , 07:29 — REGNUM

В первой половине текущего года в Южной Корее сократились продажи табачной продукции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года продажи табачной продукции сократились на 0,6%, до 1,67 млрд пачек. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года продажи сократились на 27,6%

Известно, что продажи сигарет сократились на 3,6%, до 1,47 млрд пачек, а продажи электронных сигарет, напротив, увеличились на 24,2%, до 190 млн единиц.

Кроме того, доля электронных сигарет на рынке неуклонно растет с 2017 года. На сегодняшний день 11,6% от общего объема продаж приходится на электронные сигареты.

Налог на табачную продукцию сократился на 8,8%, до 5 трлн вон (~$4,23 млрд).