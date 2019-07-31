Москва, , 07:06 — REGNUM

По итогам дня 30 июля рубль подешевел к доллару США, евро и укрепился к британскому фунту. Потери были незначительными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль выросла на 0,12%, до 63,50 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 70,82 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,49%, до 77,17 руб.

Торги по рублевым парам открылись снижением на фоне утреннего роста цен на нефть. Он понес потери против доллара и евро на американской сессии. Участники рынка корректировали свои позиции в ожидании результатов заседанием Комитета Открытого рынка ФРС США.

Ожидается, что уровень основных процентных ставок в США будет снижен на 0,25 процентного пункта. Наибольший интерес у трейдеров вызывают комментарии главы ФРС США о дальнейших перспективах изменения ставок.

Евро в ходе американских торгов во вторник поднимался выше 71 рубля впервые с 15 июля. Поддержку ему оказывал своим ростом кросс евро/фунт. Британская валюта попала под давление вследствие роста вероятности того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения о дальнейших отношениях. Борис Джонсон заявил, если ЕС не пойдет на компромисс, нам придется подготовиться к Брекситу без сделки.

На фоне повышения нефтяных котировок на 1,73% российская валюта отыграла частично понесенные потери на американской сессии.

Сегодня, 31 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent выросла на 0,31%, до 65,13 руб. Минфин сегодня проведет аукцион по ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Поддержка на первую половину дня есть.

Затем все будут ждать решения ФРС США по ставке. Ожидается, что пара доллар/рубль снизится в зону 62,75−63,00 руб. После чего можно будет из этой области опять рассматривать ослабление рубля.

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