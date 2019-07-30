Вильнюс, , 18:49 — REGNUM

Литовский государственный контроль провёл аудит социальной помощи лицам с низким достатком и пришёл к общему выводу, что подобные социальные пособия не просто неэффективны, но и вообще не дают шанс таким лицам или семьям выбраться из бедности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 июля.

В выводах аудита говорится, что минимальные потребности 86% получателей пособий не обеспечены, такие лица в среднем ежемесячно получают 125−230 евро помощи, однако размер минимальных потребностей составлял не менее 245 евро.

Хуже всего положение одиноких лиц. Только 3−4% всех получателей пособий в итоге сводили концы с концами. Кроме прочего, констатировано, что самоуправления подходят формально к оказанию помощи и не вдаются в индивидуальные потребности и ситуацию получателя помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Литве за чертой абсолютной нищеты проживало 321 тыс. жителей страны, что составляет 11,1% от всего населения, при этом в зоне риска бедности проживало 22,9% населения, или 645 тыс. человек.