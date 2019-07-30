Москва, , 18:18 — REGNUM

Россельхознадзор принял решение о снятии ранее введённых ограничений на поставки в Россию сливок с двух предприятий Белоруссии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, речь идёт об ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» и предприятии «Сморгонские молочные продукты», которое является филиалом ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

Отмечается, что решение о снятии ограничений принято на основании полученных от Минска материалов расследований, а также гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии.

Указанные предприятия смогут возобновить поставки в Россию с 31 июля. При этом отправляемая ими продукция должна быть выработана не ранее этой даты и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

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