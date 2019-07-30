Москва, , 17:31 — REGNUM

В России упала инвестиционная активность. Об этом сообщается в исследовании на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

По оценке регулятора, в июне 2019 года в РФ продолжилось сокращение инвестиций в основной капитал как по отношению к предыдущему месяцу, так и в годовом сопоставлении. На такую отрицательную тенденцию указывает динамика косвенных индикаторов, в первую очередь импорта товаров инвестиционного назначения.

«В целом во втором квартале 2019 года сокращение показателя оценивается в 1,3−1,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 года», — отмечено в документе.

Например, с апреля по май 2019 года капитальные расходы бюджетной системы, по имеющимся оценкам, сократились на 11,8% в номинальном выражении. В таких условиях вклад государственных инвестиций в годовой прирост вложений в основной капитал во втором квартале 2019 года сохранился отрицательным, считают авторы исследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк признал ошибки в оценке российской экономики