Воронеж, , 16:47 — REGNUM

Четыре инновационных пригородных электропоезда серии ЭП3Д начнут курсировать на территории Воронежской области с августа текущего года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, губернатор Александр Гусев и начальник Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин договорились в ходе встречи — они вместе осмотрели новый подвижной состав.

Новый пригородный поезд Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Новый электропоезд ЭП3Д выпускается в России с 2016 года, он предназначен для пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог, электрифицированных переменным током напряжением 25 000 В. Салон и тамбуры электропоезда оборудованы камерами видеонаблюдения, установлено светодиодное освещение. Переходы между вагонами герметизированы, в вагонах работает светодиодное информационное табло. Для пассажиров предназначены мягкие сиденья, а также предусмотрены крепления для велосипедов возможно регулирование микроклимата, а также доступа к Wi-Fi.

Для категории маломобильных пассажиров в вагонах есть подъемник для посадки и высадки, оборудованы места для крепления инвалидных колясок в салоне, туалеты с поручнями. Также установлены таблички со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих. Важное новшество — конструкция лобовой части головного вагона со съемной лестницей делает электропоезд недоступным для так называемых зацеперов. Планируется, что новые поезда появятся на воронежских пригородных маршрутах уже в августе этого года. Где именно, пока не уточняется.