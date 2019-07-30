Жуковский, Московская область, , 15:59 — REGNUM

Перспективные самолёты малой авиации, которые будут осуществлять перевозки в отдаленные районы, следует создавать экономичными и подготовленными для плохо оборудованных аэродромов, сообщает 30 июля пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского со ссылкой на собственных специалистов.

т. е. способность авиационной техники малой авиации достигать удаленных уголков страны, взлетать с плохо оборудованных аэродромов и садиться на них, а также иметь низкие эксплуатационные расходы, является чрезвычайно важной и амбиционной задачей». Научный руководитель НИР, руководитель программ реализации научных проектов развития авиации общего назначения и воздухоплавательной техники ФГУП «ЦАГИ» Андрей Дунаевский «Создание технологий, обеспечивающих физическую доступность перевозок,способность авиационной техники малой авиации достигать удаленных уголков страны, взлетать с плохо оборудованных аэродромов и садиться на них, а также иметь низкие эксплуатационные расходы, является чрезвычайно важной и амбиционной задачей».

В настоящее время в ЦАГИ приступили к комплексным исследованиям, результаты которых лягут в основу новой платформы для самолётов малой авиации. Отмечается, что эти воздушные суда появятся в России через 7−10 лет.

В рамках исследовательской работы специалисты института разработают инновационные и импортозамещающие технологии для отечественного авиастроения. В частности будут предложены решения в области аэродинамики, конструкции и прочности планера самолета, системы управления, комплекса бортового оборудования легких самолетов.

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