Жуковский, Московская область, 30 июля 2019, 15:59 — REGNUM

Перспективные самолёты малой авиации, которые будут осуществлять перевозки в отдаленные районы, следует создавать экономичными и подготовленными для плохо оборудованных аэродромов, сообщает 30 июля пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского со ссылкой на собственных специалистов.

«Создание технологий, обеспечивающих физическую доступность перевозок, т. е. способность авиационной техники малой авиации достигать удаленных уголков страны, взлетать с плохо оборудованных аэродромов и садиться на них, а также иметь низкие эксплуатационные расходы, является чрезвычайно важной и амбиционной задачей».
Научный руководитель НИР, руководитель программ реализации научных проектов развития авиации общего назначения и воздухоплавательной техники ФГУП «ЦАГИ» Андрей Дунаевский

В настоящее время в ЦАГИ приступили к комплексным исследованиям, результаты которых лягут в основу новой платформы для самолётов малой авиации. Отмечается, что эти воздушные суда появятся в России через 7−10 лет.

В рамках исследовательской работы специалисты института разработают инновационные и импортозамещающие технологии для отечественного авиастроения. В частности будут предложены решения в области аэродинамики, конструкции и прочности планера самолета, системы управления, комплекса бортового оборудования легких самолетов.

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