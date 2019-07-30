Жуковский, Московская область, 30 июля 2019, 15:59 — REGNUM
Перспективные самолёты малой авиации, которые будут осуществлять перевозки в отдаленные районы, следует создавать экономичными и подготовленными для плохо оборудованных аэродромов, сообщает 30 июля пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского со ссылкой на собственных специалистов.
В настоящее время в ЦАГИ приступили к комплексным исследованиям, результаты которых лягут в основу новой платформы для самолётов малой авиации. Отмечается, что эти воздушные суда появятся в России через 7−10 лет.
В рамках исследовательской работы специалисты института разработают инновационные и импортозамещающие технологии для отечественного авиастроения. В частности будут предложены решения в области аэродинамики, конструкции и прочности планера самолета, системы управления, комплекса бортового оборудования легких самолетов.
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