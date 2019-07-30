Москва, 30 июля 2019, 13:40 — REGNUM
Изменения федерального закона о сделках с общедолевой собственностью. позволят гражданам без участия нотариуса и соответственно без дополнительных затрат совершить сделку купли продажи, в том числе и при ипотеке, заявил корреспонденту ИА REGNUMюрист, председатель московской коллегии адвокатов Скрипка, Леонов и партнёры Игорь Скрипка.
На сегодняшний день участники долевой собственности могут самостоятельно либо с помощью юриста или риелтора собрать весь пакет документов, составить договор купли-продажи и сдать его на государственную регистрацию.
Однако оформление договора купли-продажи у нотариуса означает, что нотариус несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибки и причиненный по его вине ущерб будет полностью компенсирован.
Возмещение причиненного нотариусом вреда гарантируется личным страхованием нотариуса, его личным имуществом, коллективным страхованием нотариальной палаты субъекта РФ и компенсационным фондом Федеральной нотариальной палаты.
Как сообщает ИА REGNUM, 31 июля 2019 вступает в силу Федеральный закон
Теперь простая письменная форма договора, без удостоверения нотариусом, разрешена при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке.
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