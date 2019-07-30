Москва, , 13:40 — REGNUM

Изменения федерального закона о сделках с общедолевой собственностью. позволят гражданам без участия нотариуса и соответственно без дополнительных затрат совершить сделку купли продажи, в том числе и при ипотеке, заявил корреспонденту ИА REGNUMюрист, председатель московской коллегии адвокатов Скрипка, Леонов и партнёры Игорь Скрипка.

«Сейчас размер пошлины, которая оплачивается нотариусу при совершении сделки составляет от 0,1 до 0,4% от стоимости недвижимости. Таким образом, пошлина при продаже квартиры стоимостью 5 млн рублей составляет от 13 до 15 тыс. рублей.

Основная причина отказаться от услуг нотариуса при оформлении — дополнительные расходы. В случае если один из собственников является несовершеннолетним либо ограничено дееспособным, то нотариальное удостоверение сделки все же потребуется», — пояснил юрист.

На сегодняшний день участники долевой собственности могут самостоятельно либо с помощью юриста или риелтора собрать весь пакет документов, составить договор купли-продажи и сдать его на государственную регистрацию.

Однако оформление договора купли-продажи у нотариуса означает, что нотариус несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибки и причиненный по его вине ущерб будет полностью компенсирован.

Возмещение причиненного нотариусом вреда гарантируется личным страхованием нотариуса, его личным имуществом, коллективным страхованием нотариальной палаты субъекта РФ и компенсационным фондом Федеральной нотариальной палаты.

«Со вступлением нового закона в силу принципиально ничего измениться не должно. Способ продажи недвижимости через простую письменную форму уже хорошо всем известен и постоянно применяется.

Просто теперь у граждан России есть выбор: совершать сделку самостоятельно на свой страх и риск или всё же обращаться к нотариусу», — высказал своё мнение Скрипка.

Как сообщает ИА REGNUM, 31 июля 2019 вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2019 №76-ФЗ, которым были внесены изменения в том числе в ФЗ от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Теперь простая письменная форма договора, без удостоверения нотариусом, разрешена при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке.

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