Москва, 30 июля 2019, 13:05 — REGNUM
Власти РФ вывели наиболее богатую часть граждан РФ из-под удара возможных социальных реформ, на которых может настоять российская общественность, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 30 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Как подчеркнул Комолов, если не трогать налога на дивиденды, то введение прогрессивной шкалы налогообложения никак не повлияет на доходы наиболее богатой части населения РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Александра Бузгалина, в России сложилась замкнутая социальная группа, которая привела страну к стагнации и сохраняет это положение, потому что это ей выгодно. По разным оценкам, общее состояние миллиардеров — это 500 млрд долларов. Если к этой сумме прибавить ещё и состояние мультимиллионеров, то, по словам Бузгалина, получится около 1 трлн долларов, а стало быть, «элементарный прогрессивный налог на этих людей уже позволит решить проблему бедности 19 млн бедных граждан РФ».
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