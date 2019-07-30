Москва, , 13:05 — REGNUM

Власти РФ вывели наиболее богатую часть граждан РФ из-под удара возможных социальных реформ, на которых может настоять российская общественность, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 30 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Дело в том, что основную часть доходов российских олигархов составляют дивидендные и процентные доходы и различные процентные доходы, — сказал Комолов. — Иными словами, чтобы вывести эту часть населения из-под возможного удара социальных реформ (если они, конечно, будут продавлены обществом снизу), была выстроена система, при которой российские олигархи практически не платят налога на доходы физических лиц, который общественность предлагает сделать прогрессивным. Поэтому если мы просто введём прогрессивный налог, то он почти не затронет наших толстосумов, ибо они почти не получают традиционного дохода в виде заработной платы. А получают дивиденды».

Как подчеркнул Комолов, если не трогать налога на дивиденды, то введение прогрессивной шкалы налогообложения никак не повлияет на доходы наиболее богатой части населения РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Александра Бузгалина, в России сложилась замкнутая социальная группа, которая привела страну к стагнации и сохраняет это положение, потому что это ей выгодно. По разным оценкам, общее состояние миллиардеров — это 500 млрд долларов. Если к этой сумме прибавить ещё и состояние мультимиллионеров, то, по словам Бузгалина, получится около 1 трлн долларов, а стало быть, «элементарный прогрессивный налог на этих людей уже позволит решить проблему бедности 19 млн бедных граждан РФ».

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