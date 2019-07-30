Великий Новгород, , 12:00 — REGNUM

Существующий порядок трудоустройства выпускников техникумов и колледжей Новгородской области позволит предоставить гарантированные рабочие места для 278 человек, передаёт 30 июля пресс-служба Новгородского государственного университета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого.

Вопрос накануне обсудили на координационном совете при губернаторе Новгородской области по кадровой политике. Как следует из сообщения, за минувший год 89 предприятий региона начали сотрудничать с 19 средними специальными образовательными учреждениями. За это время стороны заключили 535 договоров.

Вместе с тем, пояснила присутствовавшая на заседании первый заместитель министра образования Новгородской области Ирина Середюк, приём учащихся на 2019/2020 учебный год в техникумах и колледжах региона составил 6710 человек. Таким образом, речь идёт о гарантированном трудоустройстве примерно для 4% учащихся.

Отмечается, что работа в данном направлении продолжится.

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