Создание центров опережающей профподготовки начнётся с Великого Новгорода

Южно-Сахалинск, , 09:15 — REGNUM Новгородская область стала первым регионом, который присоединился к проекту по созданию центров опережающей профессиональной подготовки. Соглашение об этом в рамках финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018, который проходит в Южно-Сахалинске, подписали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов.

«Этот центр позволит обучать наших студентов самым перспективным специальностям и переобучать взрослых людей по тем компетенциям, которые позволят им работать в цифровой экономике», — прокомментировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, проектирование начнётся уже в ближайшее время. Строительство центра планируется начать в 2019 году.

Предполагается, что учреждение будет готовить высококвалифицированные кадры в соответствии с высокими международными стандартами, востребованные как на российском, так и на зарубежном рынках труда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске 8 августа стартовал финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров от 14 до 16 лет.

На чемпионате собрались участники из всех 85 регионов России. Победители и призеры финала VI Национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году российская команда будет выступать на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште, а в 2019 году — на мировом чемпионате в Казани.