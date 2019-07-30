Нижний Новгород, , 11:50 — REGNUM

Администрация Нижнего Новгорода получила уведомление о росте тарифа до 30 рублей в августе еще на двух маршрутах, которые осуществляют частные перевозчики. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

С 1 августа вырастет тариф на маршруте №Т-37 перевозчика ООО «Восток. С 16 августа подорожает проезд в маршрутке №Т-70 ИП Суровикин.

Стоимость проезда в 30 рублей сохраняется при любых видах расчётов.

Как сообщало ИА REGNUM, постепенно тариф увеличивают многие нижегородские частные перевозчики. В администрации каждый раз напоминают, что не имеют права регулировать тариф, ссылаясь на ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

Только с начала года о росте стоимости проезда заявили перевозчики на 21 городском маршруте.

В августе тариф поднимут еще в семи маршрутных такси.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при оплате банковской или транспортной картой.

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