Сеул, , 11:24 — REGNUM

Южнокорейский конгломерат Hyundai Motor и входящая в его состав Kia Motors опубликовали результаты продаж автомобилей за рубежом. Всего было реализовано 90 189 000 автомобилей, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Речь идет о совокупном показателе за несколько лет. Всего за первое полугодие 2019 года по всему миру, включая Южную Корею, было продано 3,5 млн автомобилей, что составляет 47% от годового плана в 7,6 млн единиц. Эксперты отмечают, что росту продаж Hyundai и Kia поспособствовала налаженная система логистики: большая часть автомобилей доставляется покупателям с заводов, расположенных неподалёку — производственные мощности концернов расположены в десятках стран по всему миру. Кроме того, положительным фактором стал также рост популярности кроссоверов в США, а позиции Hyundai и Kia в данном сегменте традиционно сильны.

Южнокорейские автопроизводители рассчитываюсь преодолеть порог в 100 миллионов проданных за рубежом автомобилей уже к концу 2020 года.