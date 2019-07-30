Душанбе, , 11:16 — REGNUM

Доход государственного бюджета Таджикистана за счет приватизации и использования государственного имущества по итогам первой половины 2019 года составил 13 млн сомони ($1,38 млн). Об этом 30 июля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на комитет по инвестициям и управлению госимуществом республики.

По данным ведомства, доходы от приватизации и использования государственного имущества превысили плановые показатели на 4,2%. Всего в 2019 году по данной статье доходов планируется получить 25 млн сомони ($2,65 млн). За отчетный период поступления от приватизации государственной собственности составили 12,1 млн сомони ($1,28 млн)

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем государственного бюджета Таджикистана на 2018 год составил 23,3 млрд сомони ($2,48 млрд по курсу на 17 января 2019 года), что на 0,3% больше, чем было предусмотрено планом.

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