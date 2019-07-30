Магас, , 10:43 — REGNUM

Предприятия ЖКХ Ингушетии за первое полугодие 2019 года оплатили лишь 13% за потребленную электроэнергию. Долги предприятий остаются критически высокими. Такая информация прозвучала в ходе встречи врио главы республики Махмуда-Али Калиматова с заместителем гендиректора ПАО «Россети», руководителем «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Участники встречи, согласившись с тем, что платежная дисциплина в Ингушетии является низкой, решили создать межведомственную рабочую группу для решения проблем в электросетевом комплексе республики. Первое ее совещание о результатах работы намечено на конец сентября. Калиматов дал поручение председателю правительства Зялимхану Евлоеву оперативно принять меры по решению проблемы неплатежей и долгов.

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Как сообщало ИА REGNUM, долг Ингушетии за электроэнергиюсоставляет в настоящее время 2,86 млрд рублей. Население накопило долгов на сумму 1,7 млрд рублей. Еще 611 млн рублей задолжали предприятия ЖКХ.