Махачкала, , 09:49 — REGNUM

Нецелевое использование земель и незаконная вырубка насаждений являются одними из самых серьёзных проблем в лесном хозяйстве Дагестана. Много нарушений выявлено и в части неправомерного включения лесных участков в границы населённых пунктов при утверждении документов территориального развития.

Об этом 29 июля заявил глава региона Владимир Васильев, представляя коллективу комитета по лесному хозяйству республики нового врио председателя ведомства Вагаба Абдулхамидова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Васильев также констатировал наличие проблем в части выполнения мер пожарной безопасности в лесах и решения вопросов предупреждения пожаров. Отдельного внимания, по словам политика, требует тушение пожаров в горной части Дагестана. Он напомнил, что федеральный центр выделил региону новый вертолёт Ми-8, который позволит доставлять к месту пожара достаточное количество воды. Теперь главное, по словам Васильева, — наладить эффективную систему пожаротушения.

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Как сообщало ИА REGNUM, до назначения на должность врио начальника комитета по лесному хозяйству Дагестана Абдулхамидов трудился на посту заместителя гендиректора по охране лесов ГАУ Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение». В 2018 году он стал одним из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан».