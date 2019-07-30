Москва, , 08:43 — REGNUM

С открытием Крымского моста значительно увеличилась доля туристов, путешествующих на автомобиле, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР),

Туроператоры ожидают, что в 2019 году 60% туристов приедут в Крым на автомобиле (в 2018 г. — около 50%). Популярность автотуризма объясняется тем, что путешествие на автомобиле по Крымскому мосту гораздо дешевле, чем самолет.

По данным Минтуризма Крыма, за январь-июнь 2019 года, 34% туристов приехали в Крым авиатранспортом, 57% — по Крымскому мосту; 9% — прибыло через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил, что с начала 2019 года в Крыму отдохнули 3 млн 346 тыс. туристов.

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