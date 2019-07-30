Пекин, , 09:09 — REGNUM

В Китае поголовье свиней может сократиться вдвое к концу 2019 года по сравнению с годом ранее из-за эпидемии африканской чумы (АЧС). Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствует прогноз аналитиков голландского банка Rabobank.

Эксперты банка отмечают, что поголовье свиней в Китае уже сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом, что значительно превысило ранее прогнозируемые оценки в 15—26%.

Согласно прогнозу Rabobank, производство свинины в Китае в 2019 году упадет на 25% по сравнению с предыдущим годом. В докладе говорится, что в 2020 году производство свинины, вероятно, упадет еще на 10%, до 15%.

Отмечается, что восстановление поголовья до уровня, предшествовавшего вспышкам АЧС, может занять более пяти лет.