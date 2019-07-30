Екатеринбург, 30 июля 2019, 07:33 — REGNUM
На строительство и развитие дорожной инфраструктуры в рамках подготовки Екатеринбурга к проведению Универсиады необходимо выделить порядка 2,9 млрд рублей. Возможность привлечения таких средств обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщили корреспонденту в региональном департаменте информационной политики.
Отметим, что в 2019 году на реализацию нацпроекта «Безопасные дороги» в Свердловской области выделено три миллиарда рублей, причём 1,9 из них — из федеральной казны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на бюджетном комитете Законодательного собрания Свердловской области уже осуждался вопрос финансирования крупного спортивного форума в Екатеринбурге, который состоится в 2023 году. Ориентировочная сумма инвестиций на Универсиаду может составить порядка 79 млрд рублей, причём 53 млрд будут выделены из федерального бюджета.
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