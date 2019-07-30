Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM

На строительство и развитие дорожной инфраструктуры в рамках подготовки Екатеринбурга к проведению Универсиады необходимо выделить порядка 2,9 млрд рублей. Возможность привлечения таких средств обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщили корреспонденту в региональном департаменте информационной политики.

«Рассказал главе Минтранса о подготовке Екатеринбурга к проведению в 2023 году Всемирной летней Универсиады и, в частности, о создании Деревни студенческих игр. Для ее транспортного обеспечения нам необходимо построить в 2020—2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 млрд рублей. Обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств», — написал по итогам встречи Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети Instagram.

Отметим, что в 2019 году на реализацию нацпроекта «Безопасные дороги» в Свердловской области выделено три миллиарда рублей, причём 1,9 из них — из федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на бюджетном комитете Законодательного собрания Свердловской области уже осуждался вопрос финансирования крупного спортивного форума в Екатеринбурге, который состоится в 2023 году. Ориентировочная сумма инвестиций на Универсиаду может составить порядка 79 млрд рублей, причём 53 млрд будут выделены из федерального бюджета.

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