Владивосток, , 06:07 — REGNUM

Пять глав дальневосточных регионов получили представления от Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры — выяснилось, что их территории не справились в отведённые сроки с переходом на новую систему обращения с бытовыми отходами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации природоохранного прокурора Александра Саблина, регионы нарушили сроки, не провели выборы операторов, схемы составили с нарушением закона.

Так, в Приамурье региональные операторы начали работать лишь с апреля. В Хабаровском крае, Приморье, Амурской области и ЕАО выявлены нарушения с составлением схем по размещению отходов, а в Забайкалье вообще эту схему к началу 2019 года отменили.

В Еврейской автономной области, в Приморском, Хабаровском краях не прошли выборы региональных операторов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы после подведения годовых итогов мусорной реформы планируют, по необходимости, внести в закон изменения.

Главным результатом реформы оказалось повышение тарифов для населения.

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