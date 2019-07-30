Сургут, Югра, , 05:24 — REGNUM

Жители Сургута (ХМАО), оплачивая проезд в общественном транспорте банковской картой, не досчитались от 300 и более рублей. Как выяснилось, в операционной системе безналичной оплаты 28 июля произошёл сбой, и у пассажиров вместо стоимости одной поездки списывали деньги за 9−12 проездов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жалобы сургутян появились в социальных сетях. Одна из пассажирок пришла в ужас, когда с её карты списывались деньги за проезд беспрерывно — ей пришлось блокировать банковскую карту.

«Организация, которая осуществляет обслуживание перевозчиков в автоматизированной системе оплаты проезда, оформила все средства для возврата на те карты, с которых происходило списание», — сообщают в администрации Сургута.

Отметим, что стоимость проезда в Сургуте после резкого повышения до 50 рублей с 1 апреля приведена к единому тарифу: 25 рублей в автобусах и 30 рублей в маршрутных такси. Ради единообразия цен горадминистрация экономической столицы Югры была вынуждена пойти на субсидирование всех маршрутов городского общественного транспорта.

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