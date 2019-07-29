Нижний Новгород, , 22:33 — REGNUM

В Нижегородской области объём поддержки на техническое переоснащение сельского хозяйства из областного бюджета увеличили на 30% по сравнению с 2018 годом. Соответствующее решение принял губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. В 2019 году на эти цели направят 180 млн рублей.

С начала года аграрии региона уже приобрели 90 тракторов, 22 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов и ещё 400 единиц техники и оборудования.

По словам вице-губернатора Евгения Люлина, в 2018 году по программа поддержки сельхозпроизводители закупили 350 единиц техники.

Также Люлин отметил, что аграрии уже начали уборку урожая, обработав 40 гектаров, всего предстоит убрать около 570 гектаров посевов. План по сбору урожая оценивается региональным минсельхозом в 1,1 млн тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году планируется увеличить сумму поддержки животноводства из нижегородского областного бюджета на 344,9 млн рублей, или на 33% по сравнению с 2018 годом. Таким образом, всего по этому направлению будет выделено 1,4 млрд рублей.

В частности, средства пойдут на строительство новых животноводческих объектов и на покупку племенного скота. Впервые в этом году поддержку получат предприятия козоводства и овцеводства.