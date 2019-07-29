Карабудахкентский район, , 18:44 — REGNUM

Свыше двадцати кирпичных заводов закрыто в Карабудахкентском районе Дагестана с начала 2019 года. Предприятия работали напольным методом и наносили серьёзный ущерб окружающей среде. Об этом во время прошедшего в муниципалитете выездного заседания заявил зампредседателя правительства республики Владимир Лемешко, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе районной администрации.

«В ходе выступления вице-премьером РД было отмечено, что в районе закрыли более двадцати кирпичных заводов, работавших по принципу открытого обжига и наносивших огромный ущерб экологии», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев заявил, что с начала года в республике было закрыто 44 из 60 кирпичных заводов, работавших напольным методом. Основной причиной столь решительных мер стало загрязнение предприятиями атмосферы и уничтожение плодородной почвы.