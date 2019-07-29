Москва, , 14:07 — REGNUM

Компания «Россети» объявила о проведении первого открытого всероссийского конкурса для руководителей новой формации «Лидеры энергетики». Мероприятие пройдет при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Как отметили в пресс-службе компании, основная цель проекта — сформировать кадровый резерв руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса России.

«Россети» проводят открытый конкурс для руководителей «Лидеры энергетики» «Россети»

К участию в конкурсе приглашены главные инженеры производственных участков и начальники районов электрических сетей в возрасте до 55 лет, с высшим образованием по направлению электроэнергетика. Как подчеркивают организаторы, это не только работники группы «Россети», но и энергетики сторонних электросетевых организаций, сопоставимых по уровню должностей. Зарегистрироваться в качестве участника можно до 5 августа на официальном портале конкурса Лидерыэнергетики.рф.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Начальное тестирование в режиме online определит две тысячи лучших, которые продолжат борьбу на втором, практическом этапе. Финальная, очная часть конкурса состоится в конце августа в Челябинской области, на базе 38 районов электрических сетей (зона ответственности «Россети Урал»). В финале будут названы 100 лучших энергетиков России, которые сформируют кадровый резерв руководящих должностей компаний группы «Россети».

По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, конкурс станет реальным шансом «проявить себя и принять непосредственное участие в реализации глобального проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса в команде самого большого в мире электросетевого холдинга».

«По-настоящему лидерские качества проявляются в реальной работе. Челябинск в 2020 году примет одни из ключевых мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, наша готовность должна быть стопроцентной. От того, какие решения по повышению надежности схем электроснабжения региона предложат энергетики, будут в том числе зависеть итоговые оценки», — отметил Павел Ливинский.