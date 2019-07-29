Махачкала, , 12:41 — REGNUM

Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ и главу Дагестана просят обратить внимание на разгул рейдерства в республике и захват недвижимого имущества, построенного малым и средним бизнесом. С обращением к Борису Титову и Владимиру Васильеву обратилась дагестанская общественная организация социально-экономического развития «Диалог».

В письме, копия которого имеется в распоряжении ИА REGNUM, сказано, что наведение порядка в Дагестане трансформировалось на деле в создание новых ниш криминального бизнеса при поддержке «коррумпированной судебной системы».

«Власть принялась инициировать процессы, связанные со сносом объектов недвижимости. Но на деле в судебную практику, связанную с этими процессами, встроился криминальный мир. Их целью является легитимация через суды рейдерских захватов строений и объектов, которые никоим образом не могут являться самостроями», — пишет в обращении председатель совета Магомед Гаджиев.

По его словам, рейдеры заходят в суды посредством ангажированных чиновников из органов власти с данными на конкретные объекты. Суд инициирует процесс, целью которого является отмена выданных ранее разрешительных документов на строительство, которое осуществляется на землях, являющихся собственностью предпринимателей.

«Список подобных процессов быстро увеличивается. Несмотря на многообразие сюжетов, в целом мы видим, что возник серийный промысел судов, правоохранительных органов, которые любыми возможными способами — через уголовные дела, преследования, угрозы, отнимают собственность, создают условия для банкротства строительных компаний и предпринимателей, ведущих строительные проекты», — указано в обращении.

Особенно серьёзная проблема стоит в Махачкале, по словам Магомеда Гаджиева, в связи с планируемыми сносами многоквартирных домов и коммерческих зданий. Он отмечает, что в 2018 году, администрации города пришлось находить компромисс и призвать госорганы и суды дать застройщикам возможность подготовить разрешительные документы даже на объекты самостроя. Так как в ходе проверки в столице региона было выявлено свыше 300 незаконно возведенных многоквартирных домов, которые теперь подлежат сносу.

«Обнародование списка из 328 объектов недвижимости тогда спровоцировало массовый выход граждан на центральную площадь города Махачкалы, пикетирование, обращения к главе государства и республики, публикации в СМИ», — сказано в письме к Титову и Васильеву.

Гаджиев указал, что большая часть зданий попала в список незаконных и подлежащих сносу по вине самой администрации города. Один градоначальник выдает участок под строительство, дает разрешение на возведение объекта. Застройщик на основании этих документов строит и реализует квартиры.

Затем люди покупают квартиры, производят ремонт в своих квадратных метрах и заселяются. Но за это время сменился очередной мэр, который своим новым решением отзывает постановление о выделении участка, отменяются разрешительные документы на строительство. И, как результат — дом попадает в список под снос. Массовая кампания рейдерских захватов коммерческой недвижимости малого и среднего бизнеса может стать серьезным дестабилизирующим фактором в Дагестане.

«Естественно, подобные действия чиновников и судов, а эти действия уже стали системой, являются серьезным фактором дестабилизации обстановки в республике», — подчеркивает автор обращения.

Что касается рейдеров, то их интерес именно к законно построенным объектам, по словам Гаджиева, связан с тем, что благодаря коррупционному сговору с судами, «абсурдные судебные решения» будет очень легко отменить, теми же судейскими составами, которые их принимают.

«Имущество, на создание которого потрачены годы и десятилетия, пытаются похитить у рядовых дагестанцев, не строительных компаний или олигархов, а обычных людей, которые вкладывали в своё будущее все свои возможности. Никто не будет готов подчиниться коррумпированному суду и криминалу. Люди могут и будут использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы отстоять себя», — говорится в письме.

Практика давления на людей в Дагестане, как отметил в обращении Гаджиев, имеет свою специфику. Возбуждаются уголовные дела «по сфабрикованным обвинениям» в хранении оружия, финансировании терроризма, распространения наркотиков. Многие предприниматели, подчёркивает председатель общественной организации «Диалог», опасаются за свою безопасность.

«Мы обращаемся ко всем инстанциям в Москве, благодаря поддержке которых мы можем добиться максимального внимания к проблеме со стороны органов власти РФ. Необходимо остановить дагестанский суд и прекратить его сотрудничество с организованными преступными сообществами, которые пытаются запустить в республике процесс криминального передела собственности», — резюмирует Магомед Гаджиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года во время визита в Дагестан первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий заявил, что в республике выявлено 384 незаконно построенных многоквартирных дома. Причём часть из них, по его словам, уже полностью заселена. При этом Ставицкий подчеркнул, что сноситься дома будут лишь в крайнем случае, если они не обеспечивают безопасность жильцов.