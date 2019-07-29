Магадан, Магаданская область, , 12:00 — REGNUM

В оснащение главного корпуса областного онкологического диспансера в Магадане вложат 500 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Колымский губернатор Сергей Носов побывал на стройплощадке, где идёт реконструкция основного здания онкологического диспансера.

Как пояснили подрядчики, в корпусе откроют обновленные отделения онкохирургии и химиотерапии, отделение паллиативной помощи. В 2020 году начнётся установка оборудования, все работы планируют закончить в 2021 году.

«Все вопросы по финансированию решены, общая сумму на оборудование — 500 млн рублей», — доложили Сергею Носову.

«Необходимо также подготовить проект нового корпуса хирургического отделения областной больницы. Вместе с построенными диагностическим центром и радиологическим отделением жители получат единый высокотехнологичный комплекс для лечения онкозаболеваний», — подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Магаданской области заявил о масштабных планах развития региона, в числе которых строительство социально значимых объектов.