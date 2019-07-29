Андон, , 10:11 — REGNUM

В южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто построят две малые гидроэлектростанции мощностью 2МВт. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Korea Southern Power.

По их словам, малые гидроэлектростанции будут построены на реке Нактонган в городе Андон. В частности, малые гидроэлектростанции мощностью 1000 кВт каждая будут сооружены на плотине Андон, расположенной в районе Ок-дон, и плотине Суха, расположенной в районе Суха-дон.

Известно, что строительство электростанций запланировано на декабрь 2019 года. После завершения строительства в октябре 2021 года, общий объем вырабатываемой электроэнергии в год составит 9 720 МВт.