Омск, , 09:24 — REGNUM

Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области направили в первом полугодии 2019 года в областной бюджет региона 9,2 млрд рублей или 34,9% от общей доли поступлений, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Отмечается, что в список крупнейших налогоплательщиков впервые вошла Объединенная двигателестроительная корпорация.

Первой по объёму уплаченных налогов является компания «Сан Инбев», второй — «Газпром нефть», на третьей позиции — «Сбербанк России». Также в десятку входят «Газпромнефть — Омский НПЗ», ТГК-11, завод «Полиом», Российские железные дороги, компания «Транснефть» и Омский завод технического углерода.

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