Москва, , 11:18 — REGNUM

Успешный опыт проведения реформ для улучшения инвестиционного климата в стране и продвижения в рейтинге Doing Business, формируемом Всемирным банком, представили специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) России на встрече с коллегами из министерства финансов Китая. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Одним из направлений, позволяющих России подниматься в рейтинге, является дистанционная работа с налогоплательщиками. К примеру, созданные личные кабинеты позволяют им решать большую часть вопросов онлайн, не обращаясь в инспекцию лично.

Другим направлением стало введение общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков: благодаря им количество проверок российских налогоплательщиков с 2011 года сократилось с 67,3 до 2,7 тысяч.

Отмечается, что китайская делегация высоко оценила достижения российских коллег в использовании современных технологий в налоговом администрировании, а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен опытом.

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