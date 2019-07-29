Нур-Султан, , 07:36 — REGNUM

Объем инвестиций в сферу здравоохранения и социальных услуг Казахстана по итогам первой половины 2019 года составил 43,7 млрд тенге ($113,5 млн), что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Доля инвестиций в указанный сектор составила всего 0,8% от общего объема капитальных вложений в республике. В Восточно-Казахстанской области инвестиции в здравоохранение и социальные услуги выросли в 2,3 раза, до 8,8 млрд тенге ($22,9 млн), в Алма-Ате — на 15,5%, до 8,3 млрд тенге ($21,6 млн), в Алма-Атинской области — на 50,1%, до 10,4 млрд тенге ($27 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года объем услуг в сфере здравоохранения в Казахстане составил 292,7 млрд тенге ($772 млн), что на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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