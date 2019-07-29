Ардатовский район, , 03:24 — REGNUM

Подрядчика, который обустраивал зону отдыха в посёлке Мухтолово Ардатовского района Нижегородской области, но сорвал сроки, оштрафовали на 1,5 млн рублей. Работы велись по федеральной программе «Формирование современной городской среды». До штрафа компании было внесено прокурорское предостережение, но исполнитель на него не отреагировал должным образом. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Объект был сдан муниципальному заказчику спустя три месяца после окончания срока действия контракта. Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»). Позднее мировой суд привлёк компанию к административной ответственности, оштрафовав на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Название компании, которая не выполнила работы в срок, не сообщается. Но в 2018 году в посёлке велось благоустройство зоны отдыха «Берендеево царство и солнечная аллея». Его подрядчиком являлось микропредприятие — ООО «Успенское», которым владеют два физлица. В феврале 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск областной прокуратура, признав недействительным дополнительное соглашение между ООО и районными властями, согласно которому срок окончания работ продлен до 31 октября 2018 года.

«Прокурор и администрация пояснили, что оспариваемое соглашение было заключен только по одной причине — ООО «Успенское» не успевало выполнить работы в срок», — уточнялось в материалах дела.

Работы должны были быть выполнены до 15 сентября 2018 года. Цена контракта — 3 543 658 рублей.

«До срока, установленного контрактом — 15.09.2018 работы по обустройству зоны отдыха не были выполнены. 12.09.2018 стороны заключили дополнительное соглашение к названному контракту, в соответствии с которым изменили пункт 1.4 контракта, предусматривающий срок окончания работ, а именно: 31.10.2018 года», — уточнялось в определении суда, которым допсоглашение было признано недействительным.

Напомним, жители Нижегородской области определяли список приоритетных территорий для проведения благоустройства в ходе рейтингового голосования. В 2019 году в области будут приведены в порядок около 70 общественных пространств и 700 дворовых территорий.