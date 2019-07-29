Казань, , 02:07 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии в рамках банкротного дела депутата Госсовета Татарии, экс-банкира Роберта Мусина в очередной раз отказал ООО «МР Холдинг», где должник имеет 100% доли, во включении требований в реестр кредиторов. В материалах суда отмечается, что повторная подача заявления о включении в реестр «по новому надуманному основанию — недействительности мнимой сделки, является недобросовестным поведением и злоупотреблением права». Речь шла о 52,751 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роберт Мусин — депутат Госсовета Татарии, представляющий в этом созыве партию «Единая Россия», проходит фигурантом ряда уголовных дел, где ущерб превышает 50 млрд рублей. Бывший глава правления «Татфондбанка», где республике на момент отзыва принадлежало порядка 40% доли, был признан банкротом как физлицо по инициативе арбитражного управляющего ТФБ.

На сегодня в банкротном деле депутата перешли к реализации имущества, а также продолжается формирование конкурсной массы и реестра кредиторов. Не обходится без скандалов. Так, часть имущества уже после возбуждения уголовного дела оказалась подарена несовершеннолетним детям четы Мусиных, а с супругой бывший банкир и вовсе успел заключить брачный договор в период действия первого этапа банкротной процедуры — реструктуризации долга. Также на сегодня в реестр кредиторов пытаются попасть компании, где Мусин имеет 100% доли. Одна из них — ООО «МР Холдинг».

Компания учреждена в июне 2013 года, но уже после начала банкротного дела Роберта Мусина было принято решение об её ликвидации. Общество работало в области права и бухгалтерского учёта. Представитель руководства ООО уже пытался войти в реестр кредиторов экс-банкира, но в декабре 2018 года суд отказался включать в него требование на 58 758 658 рублей 49 копеек. Заявитель утверждал, что в июле-сентябре 2016 года Роберт Мусин по договору процентного денежного займа взял в долг у своей компании, но суд, обращая внимание на аффилированность, отказал в удовлетворении требования.

Позднее была сделана повторная попытка войти в реестр, но уже конкурсным управляющим ООО. В материалах дела заявителем уточнялось, что договоры «признаны судом мнимыми ничтожными сделками» и последствием «недействительности сделки является двусторонняя реституция, которая заключается в восстановлении имущественного состояния сторон по сделки» и Роберт Мусин «обязан возвратить ООО «МР Холдинг» 52 751 000 рублей».

Суд выслушал доводы сторон и отметил, что определением суда, на которое ссылается сторона, «сделки не были признаны мнимыми, никакого подобного предмета заявителем не заявлялось и судом не рассмотрено в рамках заявления о включении в реестр требований кредиторов», и в заседании «не рассматривалось спора по оспариванию вышеуказанных сделок, заключенных между Мусиным P.P. и ООО «MP Холдинг».

"Таким образом, повторная подача заявления о включении в реестр требований кредиторов Мусина P.P. со стороны кредитора ООО «MP Холдинг» по новому надуманному основанию — недействительности мнимой сделки, является недобросовестным поведением и злоупотреблением права, — уточняется в определении суда. — Финансовый управляющий полагает, что заявленная кредитором задолженность является подконтрольной фиктивной задолженностью, созданной с целью последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве должника. Имеются основания полагать, что подача обществом заявления о включении требований в реестр носит противоправную цель уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов».