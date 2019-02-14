BMW, Porsche Cayenne: экс-глава «Татфондбанка» пытается вернуть автопарк?

Казань, , 04:04 — REGNUM Фирма, в которой 100% доли принадлежит бывшему главе правления «Татфондбанка» Роберту Мусину, требует снять с дорогостоящего автопарка обременение, наложенное в рамках банкротного дела экс-банкира. ООО «МР Холдинг», которое на сегодня находится в стадии ликвидации, обратилось в Арбитражный суд Татарии с заявлением о снятии обеспечительных мер, которыми Управлению ГИБДД МВД по республике были запрещены любые регистрационные действия в отношении шести дорогостоящих автомобилей, в том числе Porsche Cayenne GTS, BMW и Mercedes-Benz. 14 февраля 2019 года суд планирует рассмотреть ходатайство ООО о снятии обеспечительных мер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» лишилось лицензии в марте 2017 года, а в апреле было признано банкротом. Бывший глава правления ТФБ Роберт Мусин стал фигурантом ряда уголовных дел, а также в июле 2018 года по иску конкурсного управляющего ТФБ был признан банкротом, так как принятая на первом этапе процедура реструктуризации долга эффекта не возымела. Основным кредитором бывшего банкира является сам ТФБ, предъявивший претензии на сумму свыше 22 млрд рублей, при этом большая её часть — это ущерб от четырёх эпизодов уголовных дел. В рамках дела о личном банкротстве судом были наложены обеспечительные меры на имущество ряда юрлиц, где Роберт Мусин выступал единственным участником. В том числе под санкции попали и шесть автомобилей, два прицепа, принадлежащих ООО «МР Холдинг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данное общество также пыталось войти в реестр кредиторов своего владельца, заявляя, что Мусин взял у ООО займ под проценты и долг на сегодня составил почти 59 млн рублей. Суд первой инстанции, усмотрев аффилированность заявителя и должника, пришёл к выводу о транзитности операций, мнимости договора займа и добавил, что «заключение договора займа не имело, в первую очередь, для заявителя экономического смысла и целесообразности». В удовлетворении притязаний было отказано, вторая инстанция утвердила вердикт.

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12 февраля 2019 года ООО «МР Холдинг» обратилось в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер, которые были наложены в середине июня 2018 года по заявлению конкурсного управляющего ТФБ — государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов». Июньским решением суда были приняты обеспечительные меры в виде запрета органам Управления ГИБДД МВД по РТ осуществлять любые регистрационные действия в отношении движимого имущества: автомобилей BMW 750LI XDRIVE, Лада Калина, Porsche Cayenne GTS, Toyota RAV4, Toyota HIGHLANDER, Mercedes-Benz GL550 4-MATIC и двух прицепов для перевозки водной техники, грузов и самоходной техники.

Это ходатайство суд планирует рассмотреть 14 февраля 2019 года.

Примечательно: ООО «МР Холдинг» с 9 октября 2018 года находится в стадии ликвидации, но это решение собственника пытается обжаловать финансовый управляющий Роберта Мусина. Руководит ООО конкурсный управляющий.