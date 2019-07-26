Нур-Султан, , 16:00 — REGNUM

Общая сумма накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана по итогам первой половины 2019 года составила 9,99 трлн тенге ($25,9 млрд), что на 7% больше, чем в начале года. Об этом сообщили в пресс-центре пенсионного фонда.

За отчетный период объем инвестиционного дохода составил 257,5 млрд тенге ($668 млн), объем поступлений пенсионных взносов — 464,8 млрд тенге ($1,2 млрд). Размер пенсионных выплат составил 107,6 млрд тенге ($279 млн).

В пенсионном фонде добавили, что доходность пенсионных активов за последний год составила 9,4%, а с учетом инфляции реальный прирост дохода составил 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем пенсионных выплат в Казахстане составил 93,4 млрд тенге ($243 млн по курсу на 9 июля 2019 года), что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Активы пенсионного фонда Казахстана за год выросли на 20%