Москва, , 15:10 — REGNUM

Правительство России выделило Минспорту 13 млрд рублей для завершения строительно-монтажных работ на стадионах, которые были построены к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инвестиции направят «в строительство перечисленных стадионов и завершение расчетов с генподрядчиками по обязательствам по государственным контрактам на строительство этих стадионов, имея в виду исполнение заключенных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на указанных объектах и ввод их в эксплуатацию в 2019 году», говорится в документе.

В частности, работы будут проводиться на стадионах в Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде.

Генеральным подрядчиком строительства стадионов «Нижний Новгород» и «Волгоград Арена» являлось АО «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Стадионы в Самаре и Саранске строила компания ПСО «Казань», которая полностью принадлежит депутату-единороссу из Госсовета Татарии Равилю Зиганшину. Компанию неоднократно пытались банкротить, а оба стадиона на сайте компании значатся в разделе «строящиеся объекты». Стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде строила компания Crocus Group. ИА REGNUM напоминает, 21-й чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля проходили в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Волгоград, Екатеринбург, Сочи, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград.