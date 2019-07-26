Сухум, , 14:27 — REGNUM

Международный аэропорт «Сухум» им. Владислава Ардзинба получил статус аэропорта совместного базирования. Соответствующее распоряжение подписал 26 июля президент Абхазии Рауль Хаджимба на заседании Кабинета министров. Распоряжение президента предусматривает использование сухумского аэропорта для размещения гражданских и военных судов в соответствии с Воздушным кодексом Абхазии. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

В настоящее время ведется работа над проектом реконструкции аэропорта. После реконструкции аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для регулярных авиационных грузоперевозок. По словам председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанга Пипия, в Абхазии также ведется работа над проектом открытия большого морского порта для осуществления морских грузоперевозок.

Аэропорт «Сухум» был построен в 1960-х годах. Он расположен в 18 километрах к юго-востоку от Сухума, на берегу Сухумской бухты Чёрного моря, что обеспечивает посадку воздушных судов с двух сторон. Длина взлетно-посадочной полосы (3,6 км) позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов. В советский период аэропорт обслуживал до 5 тысяч пассажиров в сутки.