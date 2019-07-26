Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM

С 1 января 2020 года Ростовская область присоединится к российским регионам, в которых проходит эксперимент с налогообложением для самозанятых. Заместитель министра экономического развития региона Роман Шеховцов отметил, что пилотные регионы наработали «определённую рефлексию опыта» от нововведения.

«В Москве зарегистрировались 36 тыс. самозанятых, их общий доход составил чуть более 2 млрд рублей. Получено порядка 137 млн рублей дополнительных налоговых отчислений. В Московской области зарегистрировалось порядка 12 тыс.», — цитирует чиновника портал donnews.ru.

Шеховцев добавил, что в Татарии и Калужской области зарегистрировано около 8 тыс. самозанятых.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже начат эксперимент с налогообложением самозанятых граждан. Так называемый налог на профессиональный доход уже тестируют в Москве, Московской и, Калужской областях, а также Татарии. Ставка налога составляет 4% для физических лиц и 6% для юридических.

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