Москва, 26 июля 2019, 12:36 — REGNUM
В деловом центре «Москва-Сити» построили крупный автомобильный паркинг, сообщил 26 июля председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Паркинг расположен в отдельном здании площадью 157,4 тыс. кв. метров, в котором пять этажей под землёй и 14 этажей наземных. Три верхних этажа предназначены под офисы, остальные — под парковочные места.
Всего новый комплекс может принять 3148 автомобилей.
«Мы уделяем особое внимание качеству работ на объектах в Сити», — отметил Антосенко.