Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:03 — REGNUM

Танзания предоставила лицензии на строительство плавильного и двух аффинажных заводов китайским компаниям в рамках усилий правительства по получению дополнительных доходов от горнодобывающей промышленности. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы правительства страны.

Президент Танзании Джон Магуфули запретил экспорт минерального песка в марте 2017 года, концентрата, содержащего серебро, медь, золото и другие полезные ископаемые, вызвав налоговый спор на сумму 190 миллиардов долларов США с компанией Acacia Mining, которая уже много лет ведет добычу в Танзании.

Правительство страны предложило горнодобывающим компаниям участвовать в тендерах на строительство плавильных и нефтеперерабатывающих заводов. Министр полезных ископаемых Танзании Дотто Битеко сообщил, что 37 китайских компаний проявили интерес.

«После тщательной оценки финансовых возможностей и истории этих компаний мы выдали лицензии на строительство двух аффинажных заводов и одного плавильного завода», — сказал он, выступая с телевизионным обращением на церемонии в Дар-эс-Саламе, на которой кенийские власти вернули стране 35 кг золота, которое было перехвачено после его незаконного вывоза из Танзании.

Битеко добавил, что китайские компании скоро получат лицензии на шахты, разработка каждой из которых потребует инвестиций на сумму более 100 миллионов долларов США.