Москва, , 10:46 — REGNUM

Населению РФ не хватает всё меньших сумм для того, чтобы поддерживать привычный уровень потребления, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России средний размер микрозайма сократился до 10,3 тысяч рублей.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Для понимания динамики процесса необходимо ответить себе на главный вопрос — зачем люди вообще берут кредиты, — сказал эксперт. — В случае физических лиц ответ понятен, к микрозаймам они прибегают тогда, когда хотят расширить текущее потребление. Но учитывая, что последние пять лет реальные располагаемые доходы падают, речь может идти не о расширении потребления как таковом, а о попытке, насколько получится, поддержать его имеющийся уровень. В случае, если текущие расходы хронически превышают доходы, рядовой гражданин может либо распродавать имущество, либо влезать в долги, что на практике и происходит».

Тем не менее, как подчеркнул Григорьев, этот процесс не может идти бесконечно даже в сфере микрозаймов. Сокращающиеся суммы получаемых кредитов говорят о том, что платёжеспособность населения падает, зачастую не хватает всё меньших сумм, которые не получается одолжить даже у родственников или знакомых. На этом фоне, по мнению Григорьева, можно ожидать дальнейшего сокращения потребительского спроса и небольших эпизодов накопления «плохих долгов» домохозяйствами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации ЦБ РФ, средний размер займа в микрофинансовых организациях снизился на 500 рублей. Средний размер микрозайма по итогам первого квартала 2019 года составил 10,3 тысяч рублей. Тремя месяцами ранее этот показатель был 10,8 тысяч рублей.

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