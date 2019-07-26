Москва, 26 июля 2019, 10:46 — REGNUM
Населению РФ не хватает всё меньших сумм для того, чтобы поддерживать привычный уровень потребления, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России средний размер микрозайма сократился до 10,3 тысяч рублей.
Тем не менее, как подчеркнул Григорьев, этот процесс не может идти бесконечно даже в сфере микрозаймов. Сокращающиеся суммы получаемых кредитов говорят о том, что платёжеспособность населения падает, зачастую не хватает всё меньших сумм, которые не получается одолжить даже у родственников или знакомых. На этом фоне, по мнению Григорьева, можно ожидать дальнейшего сокращения потребительского спроса и небольших эпизодов накопления «плохих долгов» домохозяйствами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации ЦБ РФ, средний размер займа в микрофинансовых организациях снизился на 500 рублей. Средний размер микрозайма по итогам первого квартала 2019 года составил 10,3 тысяч рублей. Тремя месяцами ранее этот показатель был 10,8 тысяч рублей.
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