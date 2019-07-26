Москва, , 09:13 — REGNUM

В первой половине торгов четверга, 25 июля, котировки нефти двигались в северном направлении, но не смогли закрепить успех и планомерно откатились, вернувшись на исходные позиции в районе отметки 63 доллара за баррель Brent. На утренней сессии в пятницу, 26 июля, фьючерсы предпринимают новые попытки роста, которые, впрочем, выглядят неубедительно в условиях вялого спроса на риск и противоречивых сигналов в отрасли, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Аналитик отметил, что рынок нефти, как и все рисковые активы, был «разочаровал недостаточно голубиным тоном заседания ЕЦБ, который не стал снижать ставку, но дал понять, что это произойдет в сентябре».

«Риторика Драги в рамках пресс-конференции показалась инвесторам не такой мягкой, как ожидалось, что подавило спрос на риск. Но Центробанки еще могут оказать поддержку рынку нефти — в среду ФРС США снизит ставку впервые более чем за 10 лет, что обрадует инвесторов», — добавил Николаев.

По мнению экономиста, росту цен также помешали сигналы об увеличении предложения. В частности, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что планирует завершить расширение нефтепровода Восток—Запад уже к началу сентября, что позволит увеличить добычу в Красном море. Кроме того, Саудовская Аравия и Кувейт договорились о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне, где может производиться около 500 тыс. баррелей в день.

«Таким образом, учитывая новые тревожные сигналы со стороны предложения в сочетании с сохраняющимися опасениями охлаждения спроса и нестабильной динамикой на мировых фондовых площадках, в краткосрочной перспективе Brent, вероятно, не сможет развить импульс роста и закроет торговую неделю без значимых изменений, неподалёку от уровня 63 рубля за баррель», — прогнозирует эксперт.

Аналитик полагает, что фактором риска для рынка является статистика по ВВП США — «если показатели выйдут лучше прогнозов, нефть подешевеет на фоне роста доллара и снижения вероятности смягчения политики ФРС2.

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