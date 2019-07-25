Пекин, , 23:30 — REGNUM

Вступил в официальную силу китайско-белорусский механизм взаимного признания уполномоченных экономических операторов (УЭО), сообщает 25 июля Синьхуа.

В сообщении подчеркивается, что система УЭО была создана в рамках ВТО для сертификации предприятий и облегчения прохождения ими таможенных процедур, с которыми связана внешнеэкономическая деятельность. Тем самым упрощаются взаимоотношения между таможнями и повышается результативность их деятельности.

В первой половине 2019 года товарооборот между Китаем и Белоруссией достиг 1,3 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении почти на 70%. В КНР насчитывается свыше 5 тысяч 250 предприятий, экспортирующих свою продукцию в Белоруссию. На долю сертифицированных предприятий высшего статуса приходится 9,2% от этого общего количества экспортеров. Сертифицированные предприятия пользуются такими льготами, как упрощенное таможенное оформление и проверки, низкий процент досмотра, пропуск товаров в первую очередь.

В настоящее время соглашения о взаимном признании УЭО Китаем подписаны с 41 страной и регионом.