Ростов-на-Дону, , 18:06 — REGNUM

Депутатам Законодательного собрания Ростовской области будет направлено 60 млн рублей. Средства выделены на исполнение депутатских наказов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Мною принято решение до конца текущего года выделить по 1 млн рублей каждому депутату на исполнение наказов избирателей. В следующем году, начиная с 1 января, мы прибавим еще по 1 млн рублей на каждого», — пообещал Василий Голубев.

Ранее каждому народному избраннику полагалось на исполнение наказов по 2 млн рублей. Теперь эта сумма составит 3 млн рублей в год.

Стоит отметить, что ещё в 2017 году сообщалось о том, что депутаты Госдумы от Ростовской области за почти полтора года работы из 2 тыс. наказов избирателей исполнили лишь менее 10%.