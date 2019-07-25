Москва, , 17:15 — REGNUM

В России растёт доля микрокредитов, выданных через интернет. Об этом сообщается в специальном докладе на сайте Центрального банка (ЦБ) РФ.

Согласно анализу рынка микрофинансовых организаций (МФО), в первом квартале 2019 года, в РФ активно развиваются цифровые каналы продаж. За первые три месяца этого года доля онлайн-займов в структуре выдач выросла до 34% в денежном выражении. При этом в количественном выражении 49% всех займов выдано через интернет. Основная часть таких кредитов приходится на краткосрочные займы.

Также ЦБ РФ указывает в своём исследование, что портфель микрозаймов в первом квартале 2019 года увеличился на 6%, до 174 млрд рублей. Доля займов физическим лицам в структуре портфеля по итогам квартала сохранилась на уровне 82%.

Читайте ранее в этом сюжете: МФО принимают жилье в качестве залога у должников – эксперт

Читайте развитие сюжета: Центробанк назвал средний размер микрозайма в России