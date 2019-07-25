Пекин, , 15:29 — REGNUM

Китайская национальная валюта укрепилась до отметки 6,8737 юаней за доллар США, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Доллар и Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Укрепление составило 123 базисных пункта относительно курса 24 июля. При этом, курс на 23 июля составлял 6,8818 юаней за доллар. Пока наблюдаются колебания курса без особо выраженной тенденции к росту или падению.

Напомним, что за последние два месяца курс юаня значительно ослаб по отношению к доллару США. По мнению ряда экспертов, это является асимметричным ответом Пекина на развязанные Вашингтоном торговые войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань вновь ослаб по отношению к доллару США