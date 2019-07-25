Пекин, 25 июля 2019, 15:29 — REGNUM
Китайская национальная валюта укрепилась до отметки 6,8737 юаней за доллар США, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.
Укрепление составило 123 базисных пункта относительно курса 24 июля. При этом, курс на 23 июля составлял 6,8818 юаней за доллар. Пока наблюдаются колебания курса без особо выраженной тенденции к росту или падению.
Напомним, что за последние два месяца курс юаня значительно ослаб по отношению к доллару США. По мнению ряда экспертов, это является асимметричным ответом Пекина на развязанные Вашингтоном торговые войны.
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