Воронеж, , 13:33 — REGNUM

Ремонт правой стороны Северного моста в Воронеже завершен, в ночь на 26 июля рабочие полностью перейдут на другую сторону моста для продолжения работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам выездного совещания 25 июля. Как сообщается, 24 июля подрядчик завершил работы на 14 деформационных швах.

«До того, как мы начали реконструкцию деформационных швов на мосту, они несли реальную угрозу. Швы были негерметичны, влага поступала на конструктивные элементы, в результате они могли быть деформированы. Кроме того, все автомобилисты и пассажиры общественного транспорта чувствовали крайний дискомфорт при проезде моста», — отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин, подчеркнув, что после завершения ремонта «город минимум на 20 лет забудет о проблеме со швами на Северном мосту».

В ночь с 25 на 26 июля, в период с 00:00 до 01:00, движение по Северному мосту будет переключено: если с 17 июня оно было направлено по левой стороне, то теперь будет перенаправлено по правой. Для обеспечения переключения движения будут привлечены три экипажа ГИБДД, которые будут переводить автомобилистов на другую половину моста.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт Северного моста начался 17 июня — подрядчику предстоит заменить 28 деформационных швов на всем протяжении моста. Изначально сроком окончания ремонта назывался конец августа, однако, после многочисленных жалоб воронежцев на пробки, губернатор поручил максимально сократить сроки ремонта. Сейчас перед подрядчиком стоит задача завершить работы до 16 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежских автомобилистов ждут новые испытания ремонтом дорог