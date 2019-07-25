Керчь, Крым, , 13:33 — REGNUM

Керченский судостроительный завод «Залив» для повышения производительности труда позаимствует лучшие мировые практики, в том числе из производственной системы японской корпорации Toyota (TPS), сообщает 25 июля пресс-служба российского предприятия.

Завод стал одним из первых в Крыму участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Накануне на предприятии прошло стартовое совещание, посвященное началу работы в этом направлении.

Рассказывая о планах по реализации проекта, представитель Федерального центра компетенций Игорь Пешев, участвующий в совещании, отметил, что за три года участия производительность труда на судостроительном заводе «Залив» должна вырасти на 30% за счет внедрения принципов бережливого производства.

Предполагается, что реализация запланированных мероприятий позволит заводу получить доступ к льготному финансированию — привлечь целевой заём от Фонда развития промышленности до 300 млн рублей под 1% годовых на пять лет.